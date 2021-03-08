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Уряд пропонує змінити законодавство про працю: що це означатиме для неоформлених працівників

09 февраля, 11:00  Социальная  Украина

 

Уряд пропонує визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин.

 

прес-служба Мінекономіки, уряд, трудові відносини, законодавство про працю

 

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 8 лютого схвалив проект змін Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності. Проект закону буде направлений до Верховної ради.

 

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, інформує UAINFO.org з посиланням на РБК-Україна.

 

Як зазначається в повідомленні, документом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин.

 

Так, законопроектом визначається сім ознак їх наявності:

 

1) виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;

 

2) здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;

 

3) виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

 

4) організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;

 

5) систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;

 

6) встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

 

7) відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

 

"При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак. У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи", - йдеться в повідомленні.

 

Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни.

 

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років за січень-вересень 2020 року становила 3,275 млн осіб. Це 20,5% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (16,0 млн осіб).

 

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати отримувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%)

 

 

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