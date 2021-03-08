Вулиця Короленка у Дніпрі виграла Всесвітній конкурс світлового дизайну

Вулиця Короленка у Дніпрі перемогла у Всесвітньому конкурсі світлового дизайну. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Це вулиця Короленка, яку в народі назвали «тупик Коломойського». Та вулиця, яку за версією одного з телеканалу повністю змило дощем. Та вулиця, де «Філатов зрубав всі дерева і вкрав всі гроші», – написав Борис Філатов у себе у Фейсбук.

І саме ця вулиця отримала престижну міжнародну нагороду за кращий проєкт вуличного освітлення.

«Щойно в присутності центральних телеканалів країни презентували нагороду міжнародного професійного конкурсу в Лос-Анджелесі. Серед учасників з 45 країн наша вулиця посіла перше місце у світі за кращий проєкт вуличного освітлення 2020 року», – зазначив Борис Філатов.

Таку нагороду українці отримують вперше.

Довідково, конкурс має назву LIT Awards – його започаткувала міжнародна незалежна компанія «Фармани Груп». Їхня штаб-квартира нині розташована у Лос-Анджелесі. Мета організаторів — показати світу талановитих промислових та світло-дизайнерів.

У журі — експерти з усього світу. Серед них — фахівці з внутрішнього та зовнішнього освітлення. Протягом 2020-го у конкурсі взяли участь 350 проєктів.