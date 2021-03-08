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Вулиця Короленка у Дніпрі виграла Всесвітній конкурс світлового дизайну

09 февраля, 09:00  Социальная  Украина

 

Вулиця Короленка у Дніпрі перемогла у Всесвітньому конкурсі світлового дизайну. Про це повідомив міський голова Дніпра  Борис Філатов.

 

партія Пропозиція, тупик Коломойського, вулиця Короленка, конкурс, премія, вуличне освітлення

 

«Це вулиця Короленка, яку в народі назвали  «тупик Коломойського». Та вулиця, яку за версією одного з телеканалу повністю змило дощем. Та вулиця, де «Філатов зрубав всі дерева і вкрав всі гроші», – написав Борис Філатов у себе у Фейсбук.

 

І саме ця вулиця отримала престижну міжнародну нагороду за кращий проєкт вуличного освітлення.

 

«Щойно в присутності центральних телеканалів країни презентували нагороду міжнародного професійного конкурсу в Лос-Анджелесі. Серед учасників з 45 країн наша вулиця посіла перше місце у світі  за кращий проєкт вуличного освітлення 2020 року», – зазначив Борис Філатов.

 

Таку нагороду українці отримують вперше.

 

Довідково, конкурс має назву LIT Awards – його започаткувала міжнародна незалежна компанія «Фармани Груп». Їхня штаб-квартира нині розташована у Лос-Анджелесі. Мета організаторів — показати світу талановитих промислових та світло-дизайнерів.

 

У журі — експерти з усього світу. Серед них — фахівці з внутрішнього та зовнішнього освітлення. Протягом 2020-го у конкурсі взяли участь 350 проєктів.

 

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