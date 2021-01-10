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Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном

06 января, 15:00  Социальная  Украина

 

Офіційна статистика дещо здивувала, адже на Кіпр виїхало працювати 12,3 тис. осіб. В Польщу виїхало 4,7 тисячі осіб. Служба зайнятості назвала кількість українців, які працюють в інших країнах.

 

Служба зайнятості, заробітчани, робота за кордоном, Трудові емігранти

 

Загалом за кордоном працюють 61,9 тисячі українців. Про це 5 січня повідомило "Радіо Свобода".

 

Також в центрі зазначили, що останній звіт подавали у 2019 році. У той час агентствами з працевлаштування за кордоном було оформлено 63,6 тисячі українців, з них в Росії виїхали на роботу 79 осіб.

 

Тенденція стосовно трудової міграції з нашої держави дещо знизилася. Фахівці пов'язують це пандемією. Наразі ситуація буде сталою, оскільки значна частина країн закриває кордон.

 

Раніше ASPI news повідомляло, що влада Угорщини та Польщі зробила заяву щодо міграції. Також правоохоронці в Україні ліквідували канал міграції із країн Південно-Східної Азії.

 

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