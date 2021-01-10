Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін

Влада забула про важливий фактор об'єктивності та соціальної справедливості. А відчуття цього в суспільстві сильно зростає. Є висока ймовірність, що 2021 рік може стати роком Майданів з конкретних соціально-економічних питань. Про це повідомив політолог Олексій Якубін.

«Висока вірогідність, що 2021 рік може стати роком Майданів з конкретних соціально-економічних питань. Цей тренд вже намітився в минулому році, коли ми бачили протести ФОПів, які не закінчилися. І паралельно з цим була колаборація з вчителями і лікарями», - каже політолог в коментарі кореспонденту ГолосUA.

За словами А. Якубіна, ми увійшли в новий рік з підвищенням тарифів.

«Це при тому, що в минулому році тарифи сумарно підвищилися, за даними Держстату, на понад 50%. Тобто зараз борг за комуналку складає близько 2 мільярдів доларів. При цьому влада все одно продовжує підвищувати тарифи. Мабуть, вони вважають це «живими грошима», тобто від громадян таким чином можна швидко отримати живу готівку. Паралельно з цим влада навіть не дуже думає про прозорість ціноутворення. Вважаю, що влада забула про важливий фактор об'єктивності та соціальної справедливості. А відчуття цього в суспільстві сильно зростає. Це ми бачили на місцевих виборах і по протестній активності, яка з'явилася. Це показник делігітимаціі влади», - зазначив він.

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