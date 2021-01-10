Названо 15 найцікавіших фактів про Новий рік

І розпочнемо все з самого початку.
- Перші свідчення про традиції наряджати ялинку відносяться до початку XVII століття. Ялинку вперше почали вбирати в Ельзасі. Тільки уявіть собі, в 17 столітті вже святкували Новий Рік. Ялинку прикрашали трояндами, яблуками та печивом.
- У Білому домі в 1895-му році вперше було використано гірлянди з лампочками, які служили прикрасою для ялинки.
- Спочатку Новий рік зустрічали в березні. Ви запитаєте:“Чому саме в березні?” А ось чому: в березні починалися польові роботи. А вже в 46 році до н.е. Юлій Цезар захотів перенести святкування Нового Року на 1 січня. Юліанський календар, котрий був названий в його честь, поширився по всій Європі.
- У Франції до 755 року початком року вважали 25 грудня, потім його перенесли на 1-е березня, а з 1564 року за указом короля Карла IX початок року було призначено на 1 січня.
- В Англії Новий рік святкували 25 березня, і тільки в 1752 році Новий Рік перенесли на 1 січня.
- А ось в ескімосів взагалі точної дати немає, вони святкують Новий рік з приходом першого снігу.
- Цікаво святкують Новий Рік на Кубі. Весь посуд наповнюють водою, а в новорічну ніч воду виливають на вулицю. Вони вірять, що вода змиє всі гріхи.
- А ось у Греції глава сімї розбиває об стіну гранат. Якщо він розлетиться в різні боки, удача гарантована на цілий рік.
- Мусульманський Новий рік святкують 21 березня, в день весняного рівнодення. Новий рік у них називається Навруз. Мусульмани святкують 1 чи 2 дні, а в Ірані святкування відбуваються взагалі 5 днів.
- В Італії притримуються незвичайної традиції. В новорічну ніч викидають всі старі речі. Чим більше старих речей викинеться в цю ніч, тим більше багатства і удачі принесе Новий рік.
- В Індії Новий рік святкують 1 січня, а в Непалі - 17-18 квітня.
- В Ефіопії Новий рік відзначають 11 вересня. В цій країні досі прийнято старий Юліанський календар.
- Під Новий рік в Тибеті всі печуть пиріжки і роздають їх перехожим. Всі свято вірять, що багатство буде залежати від кількості розданих пиріжків.
- У Таїланді 1 січня Новий рік відзначається неофіційно. Офіційно тайці святкують Новий Рік в квітні і все це супроводжується водяними битвами.
- Перша новорічна листівка була надрукована в Лондоні у1843 році. І саме після цього зявилася та сама традиція з обміном листівок.