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Названо 15 найцікавіших фактів про Новий рік

31 декабря, 12:00  Социальная  Украина

 

Сьогоднішню ніч з нетерпінням чекають і малеча і дорослі. У кожної родини свої традиції як його зустрічати. Та насправді є деякі факти про які ви навіть не могли чути та які можуть вразити.

 

Новий рік, цікаві факти, наряджання ялинки, традиції, історія нового року, перші новорічні листівки

 

І розпочнемо все з самого початку.

 

  • Перші свідчення про традиції наряджати ялинку відносяться до початку XVII століття. Ялинку вперше почали вбирати в Ельзасі. Тільки уявіть собі, в 17 столітті вже святкували Новий Рік. Ялинку прикрашали трояндами, яблуками та печивом.
  • У Білому домі в 1895-му році вперше було використано гірлянди з лампочками, які служили прикрасою для ялинки.
  • Спочатку Новий рік зустрічали в березні. Ви запитаєте:“Чому саме в березні?” А ось чому: в березні починалися польові роботи. А вже в 46 році до н.е. Юлій Цезар захотів перенести святкування Нового Року на 1 січня. Юліанський календар, котрий був названий в його честь, поширився по всій Європі.
  • У Франції до 755 року початком року вважали 25 грудня, потім його перенесли на 1-е березня, а з 1564 року за указом короля Карла IX початок року було призначено на 1 січня.
  • В Англії Новий рік святкували 25 березня, і тільки в 1752 році Новий Рік перенесли на 1 січня.
  • А ось в ескімосів взагалі точної дати немає, вони святкують Новий рік з приходом першого снігу.
  • Цікаво святкують Новий Рік на Кубі. Весь посуд наповнюють водою, а в новорічну ніч воду виливають на вулицю. Вони вірять, що вода змиє всі гріхи.
  • А ось у Греції глава сімї розбиває об стіну гранат. Якщо він розлетиться в різні боки, удача гарантована на цілий рік.
  • Мусульманський Новий рік святкують 21 березня, в день весняного рівнодення. Новий рік у них називається Навруз. Мусульмани святкують 1 чи 2 дні, а в Ірані святкування відбуваються взагалі 5 днів. 
  • В Італії притримуються незвичайної традиції. В новорічну ніч викидають всі старі речі. Чим більше старих речей викинеться в цю ніч, тим більше багатства і удачі принесе Новий рік.
  • В Індії Новий рік святкують 1 січня, а в Непалі - 17-18 квітня.
  • В Ефіопії Новий рік відзначають 11 вересня. В цій країні досі прийнято старий Юліанський календар.
  • Під Новий рік в Тибеті всі печуть пиріжки і роздають їх перехожим. Всі свято вірять, що багатство буде залежати від кількості розданих пиріжків.
  • У Таїланді 1 січня Новий рік відзначається неофіційно. Офіційно тайці святкують Новий Рік в квітні і все це супроводжується водяними битвами.
  • Перша новорічна листівка була надрукована в Лондоні у1843 році. І саме після цього зявилася та сама традиція з обміном листівок. 

 

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