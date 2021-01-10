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Експерт пояснив за яких умов в Україні можлива тотальна мобілізація

28 декабря, 12:00  Социальная  Украина

 

Законодавство України передбачає тотальну мобілізацію у разі забезпечення оборонних завдань під час воєнного стану. Про це  заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

 

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«Звичайно, певні умови до цього є щодо планів з тотальної мобілізації. Ще з 2014 року, коли оцінювали ступінь і ризики, які можуть бути внаслідок російської агресії і якщо буде потреба, може бути оголошена мобілізація не тільки чоловіків відповідного віку. Зокрема, у нас визначено у законі України про режим воєнного стану і в ньому передбачається такий пункт, як мобілізація населення не просто для обов’язкової служби, а для забезпечення потреб Збройних сил та інших потреб для оборони держави. Це робота, трудова повинність, це забезпечення цілодобової роботи підприємств, зокрема сектору ВПК», - сказав Мусієнко у коментарі «Слово і діло».

 

Експерт пояснив, зазвичай, за таких умов, мобілізація відбувається так: частина населення йде служити у Збройні сили, а частина - забезпечує військові потреби на підприємствах.

 

«Це відбувається наступним чином: розгортаються відповідні призовні пункти, комісії, військові комісаріати, органи місцевого самоврядування, тобто, оголошується режим воєнного стану. Ці органи в таких умовах забезпечують проведення призову. Другий момент - визначаються потреби й підприємства, які необхідно посилити. Третій момент - під потреби ЗСУ може бути мобілізований приватний автотранспорт, окремі будівлі тощо», - пояснив він.

 

За словами Мусієнка, навіть у теперішніх умовах в лавах Збройних сил усе більше жінок.

 

«Навіть якщо подивитися на контрактну форму служби, то в нас дійсно служить багато жінок. Це не так багато, як в країнах Європи. Якщо ми говоримо про модель призову, а не контракт, то поки що незрозуміло, чи в нас цей призов взагалі збережеться, бо кажуть, що буде реформа й перехід на контракт, з іншого боку, можливо, збережеться й призов. Тому, чи будуть підлягати призову жінки в майбутньому, буде більш зрозуміло, коли визначиться саме модель», - пояснив експерт.

 

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