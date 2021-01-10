Сьогодні католики святкують своє найбільше свято – Різдво Христове

Сьогодні католики в усьому світі відзначають своє найбільше свято – Різдво Христове. В Україні 25 грудня стало вихідним днем у 2017 році. Приймаючи закон, парламентарі керувались тим, що в країні 30% релігійних громад святкують Різдво саме в цей день. Ми зібрали для Вас 10 цікавих фактів це про свято

Католицьке Різдво припадає на найдовшу ніч року

Череду зимових свят відкриває католицьке Різдво Христове 25 грудня. У багатьох країнах світу цей день є набагато популярнішим за Новий рік та має безліч гарних традицій. Styler зібрав топ-10 цікавих фактів про католицьке Різдво, багато з яких вас здивують.

Дата Різдва

Дата святкування католицького Різдва, 25 грудня, була вибрана не випадково. Саме в цей день народи Європи, що ще не знали християнства, відзначали День Сонця.

Мудра церква вирішила не порушувати старих традицій, а зробити так, щоб свято Різдва "випадково" збіглося з уже відомим. Через якийсь час про День Сонця мало вже хто згадував, а ось Різдво відзначають і зараз.

Різдвяні свічки - символ перемоги світла над темрявою

Різдвяні свічки також безпосередньо пов'язані з язичницькими віруваннями, адже за допомогою вогню наші предки відганяли злих духів зими. В християнську епоху свічка набула особливого значення: вона символізувала шлях, який кожен з нас вибирає в житті сам, а також перемогу світлих сил над темними.

Зображення новонародженого Христа

Немовля Ісуса прийнято зображати за усталеними канонами: в яслах, поруч зі зростаючими деревами і овечками, що мирно гуляють неподалік. Але в Біблії таких точних образів годі й шукати. Насправді їх "винайшов" один із ревних пропагандистів християнства - Святий Франциск. Саме він радив зображати новонародженого Спасителя таким чином.

Віфлеємська зірка

У печеру, де на світ з'явився Ісус Христос, вохвів привела зірка. Багато століть поспіль астрономи намагалися з'ясувати, яке небесне тіло могло так яскраво сяяти і рухатися по небосхилу в той день. У підсумку, з'явилося кілька версій походження чарівного явища. Деякі вчені дотримуються гіпотези, що це була комета, інші стверджують, що в день народження Сина Господнього Меркурій перебував дуже близько до Землі, відбивав від себе світло відразу декількох планет і особливо яскраво світився.

Подарунки на Різдво

Найперші різдвяні подарунки робили один одному ще стародавні римляни. На зорі раннього християнства ті, хто сповідував нову віру, обмінювалися коробочками з невеликими, але приємними сюрпризами всередині. У наш час у багатьох країнах різдвяні подарунки ховають у носок або під ялинку.

Різдвяні подарунки дарували ще в Стародавньому Римі

Свято під забороною

В історії деяких країн були періоди, коли відзначати Різдво категорично заборонялося. Наприклад, в 1644 році в Англії це свято раптом оголосили язичницьким і нечестивим. Причому, на державному рівні: закон на заборону Різдва навіть прийняв місцевий парламент. Подібна думка прийшла в голову і муніципальним мужам Бостона. В цьому американському місті вето на свято було накладено більш ніж на 20 років.

Різдвяне дерево

Вважається, що зробити ялинку різдвяним деревом першим порадив Мартін Лютер. На сьогодні цей факт більше приймається на віру, так як він ніде не підтверджений документально. А ось деякі історики сходяться на думці, що перші ялинки ще задовго до християнства стояли в будинках древніх римлян. До 15-го століття нашої ери зелені хвойні дерева були вже в кожному будинку - і бідняка, і багатія.

Хлопавки родом з позаминулого століття

Перша різдвяна (новорічна) хлопавка бабахнула ще в 1847 році. Винайшов цей галасливий і веселий атрибут Том Сміт, який продавав солодощі. В якості начинки-сюрпризу разом із дрібно нарізаними конфетті він клав у кожну трубочку невеликі льодяники.

Різдво зупинило війну

У світовій історії відомий епізод, коли на свято відбулося справжнє диво: на короткий момент Різдва вдалося зупинити війну. Під час Першої світової солдати німецької та англійської армій на час склали зброю, вийшли з окопів, не боячись чиєїсь злочинної кулі, стали обніматися, славити Христа і дарувати подарунки.

Олень Рудольф

Відомий сьогодні кожній американській дитині олень Рудольф ніколи не був вірним помічником Санти.

Цей образ створили рекламщики в 30-і роки 20-го століття, і він так сподобався, що став традиційним