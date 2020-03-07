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Рекламісти звинуватили «Київзеленбуд» у наклепі

03 марта, 12:00  Социальная  Украина

 

Оператори - члени  Асоціації операторів зовнішньої реклами України не мають жодного відношення до вирубки дерев на Лук’янівці у Києві. Таку заяву рекламісти вимушені були зробити через звинувачення «Київзеленбуду» власників рекламних конструкцій у знищенні дерев. В Асоціації  це назвали наклепом і вимагають вибачень.

 

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«Київ - зелене місто і дуже багато рекламних конструкцій розташовані біля дерев - це не заважає конструкціям виконувати свої функції. Тому заяву столичних комунальників вважаємо безпідставною. Наголошуємо, що оператори працюють винятково в межах закону. Вирубка дерев і роботи з благоустрою не входять до нашої компетенції і ми б ніколи не пішли на порушення законодавства і самовільне спилення дерев», - заявили в Асоціації.

 

 Також там наголосили, що всіляко сприятимуть розслідуванню справи.

 

«Ми вимагаємо і сподіваємося, що правоохоронні органи зможуть якомога швидше розібратись з ситуацією і встановити, хто насправді знищив дерева. Зі свого боку готові всіляко сприяти об’єктивному проведенню розслідування!», - зазначається в заяві.

 

Асоціація звернулась до «Київзеленбуду» з вимогою спростувати неправдиву інформацію і вибачитись перед власниками рекламних конструкцій, інакше будуть змушенні подавати позов до суду через наклеп і нанесення шкоди діловій репутації.

 

 

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