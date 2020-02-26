КИЕВ
03:10 		Брюссель
02:10
Москва
04:10
Среда, 26 февраля 2020

Новости

24 февраля, 11:00  Социальная  Украина
251 населений пункт залишився без світла через непогоду в Україні
21 февраля, 16:00  Экономическая  Украина
В Асоціації операторів зовнішньої реклами України заявили про свавілля на ринку реклами у Дніпрі
20 февраля, 12:00  Социальная  Украина
Літак з евакуйованими українцями з Китаю прилетів до Харкова
19 февраля, 11:45  Политическая  Украина
Загострення на Донбасі: НАТО закликало Росію вивести війська з України
18 февраля, 12:15  Политическая  Украина
Вибори у 179 окрузі на Харківщині стануть серйозним тестом для «Слуги Народу», - політолог
31 января, 12:00  Политическая  Украина
Приїзд Помпео в Київ пов"язаний зі зміною стратегії захисту Трампа в питанні імпічменту, - політолог
20 января, 11:30  Политическая  Украина
Послаблення Офісу Президента – це шанс для Разумкова, - Рейтерович
17 января, 10:15  Политическая  Украина
Ігор Рейтерович увійшов у ТОТ-20 найбільш цитованих політичних експертів
03 января, 10:00  Экономическая  Украина
Економіка 2020: як Україні не потрапити в ідеальний шторм
02 января, 14:00  Экономическая  Украина
В 2020 році може розпочатись нова світова криза, - експерт
Все Новости
Прислать новость


Літак з евакуйованими українцями з Китаю прилетів до Харкова

20 февраля, 12:00  Социальная  Украина

 

Літак рейсу SPQ1117 з евакуйованими з Уханя українцями та іноземними громадянами приземлився в міжнародному аеропорту "Харків".  Судно прибуло на спеціально підготовлену стоянку.

 

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу flightradar24.

 

Тепер евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезуть до медичного центу Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими з Уханя на борту вилетів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" та вирушив в напрямку Харкова. У "Борисполі" літак з українцями здійснював дозаправлення.

 

Також РБК-Україна писало, що в аеропорту "Харків" для літака з евакуйованими українцями приготували окрему стоянку. Евакуйовані українці та іноземці пройдуть всі митні процедури біля трапа літака.

 

Як відомо, сьогодні близько 9:40 в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями. На борту літака перебувають 45 громадян України та 28 іноземців, ще 4 осіб не пустили на борт.

 

У ДСНС заявили, що з аеропорту "Харків" евакуйованих українців та іноземців відправлять в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. У медзакладі евакуйовані громадяни 14 днів перебуватимуть в карантині.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу