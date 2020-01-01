Лікарі назвали дієві рецепти як позбутись похмілля

Ранок першого січня апріорі не може бути легким. Ми зібрали для Вас кращі поради, як «воскреснути» з похмілля.

Перша допомога

Похмілля – це отруєння організму продуктами розпаду етанолу. Остаточно вивести його з організму може лише час, однак є декілька способів полегшити симптоми.

Випий!

Води, а не те що вчора. Існує міф, що сто грам на “похміл” допоможе позбутися симптомів. Однак, так ти ще більше отруїш організм, якому і без того не солодко після свята.

Етанол має сечогінну дію і позбавляє організм вологи. Кілька чашок чаю або чистої води покращать ситуацію. Однак пам’ятай – треба пити маленькими ковтками, розтягнувши прийом на одну-дві години. Інакше уся рідина ризикує повернутись назад.

Поспи

Зазвичай, симптоми похмілля зникають за 24 години. Це просто потрібно пережити. Якщо маєш можливість – сон допоможе.

Прогуляйся

Якщо не має можливості поспати – рухайся. Краще на вулиці, але можна і просто по дому. Рухи допоможуть відволіктися, а свіже повітря пришвидшить виведення токсинів.

Випий сорбенти

Найкраще їх пити до прийому алкоголю, однак навіть після свята старе-добре вугілля може стати в нагоді.

Поїж солоного

Знаєш те відчуття, коли після алкоголю зранку хочеться з’їсти чогось солоного? Таким чином організм повідомляє про необхідність заповнити втрату електролітів: калію, магнію, натрію і фосфору.

В нагоді стануть випробувані століттями народні методи – розсіл, квас, квашені огірки. Якщо нічого соленого вдома немає, зроби розчин кухонної солі – пів чайної ложки на 100 мл води.

Як привести в порядок зовнішність

Із самопочуттям розібрались. Настав час підійти до дзеркала, злякатись та подумати, як приховати наслідки вчорашньої туси.

Прийми холодний душ

20 хвилин контрастного душу здатні творити дива. Прохолодна вода змиє токсини, які виходять з потом і самопочуття покращиться.

Зроби маску

Потрібно видалити мертві клітини епітелію та посилити кровообіг. Якщо вдома немає косметичних засобів, зроби маску самостійно: залий вівсянку гарячим молоком, додай трішки меду та нанеси на обличчя на 20 хвилин.

Зроби чайний компрес

Це допоможе приховати синці під очима та зробити погляд трохи свіжішим.

Що робити з запахом

Запах алкоголю не так просто вивести з організму, навіть якщо почистити зуби кілька разів.

З’їж білковий сніданок

М’ясо, яйця, сир. Білкова їжа допоможе печінці впоратися з залишками етанолу.

Додай гострих прянощів

Це трохи пришвидшить обмін речовин, а отже – швидкість виведення алкоголю з організму.

Пий багато води

І хоча ця порада вже була вище, велика кількість рідини матиме хороший сечогінний ефект. Разом з тим вимиватимуться і залишки етанолу.