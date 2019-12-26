У Мексиці прокинувся набезпечний вулкан

Попіл летить вгору на кілометр. На південому сході вулкану уламки розкиданні на 900 метрів від гори. Влада оголосила "жовтий рівень" тривоги. Людей поки не евакуюють.

У Мексиці прокинувся найактивніший вулкан країни - Попокатепетль.

Влада оголосила жовтий рівень тривоги у зв'язку з викидами попелу, повідомляє ria.ru. "Спостерігалися викиди попелу і вулканічних газів на висоту до одного кілометра, які розсіюються в бік південного сходу, також в радіусі 900 метрів помічені розжарені уламки", - йдеться в заяві Національного координатора служби цивільної оборони,передає УНІАН.

У зв'язку з інцидентом була оголошена друга фаза "жовтого рівня" тривоги, яка не передбачає евакуації або припинення трудової діяльності в районі вулкана. Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як "димляча гора", знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів і є одним з її символів.