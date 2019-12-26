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Четверг, 26 декабря 2019

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У Мексиці прокинувся набезпечний вулкан

16:00  Социальная  Украина

 

Попіл летить вгору  на кілометр. На південому сході вулкану уламки розкиданні на 900 метрів від гори. Влада оголосила  "жовтий рівень" тривоги. Людей поки не евакуюють.

 

Мексика, прокинувся вулкан, попіл, гази, лава, уламки, "жовтий рівень" тривоги. Людей поки не евакуюють, Попокатепетль, "димляча гора", ацтеки, Мехіко, Мексика, проснулся вулкан, пепел, газы, лава, обломки, "желтый уровень" тревоги. Людей пока не эвакуир

 

У Мексиці прокинувся найактивніший вулкан країни - Попокатепетль.

 

Влада оголосила жовтий рівень тривоги у зв'язку з викидами попелу, повідомляє ria.ru. "Спостерігалися викиди попелу і вулканічних газів на висоту до одного кілометра, які розсіюються в бік південного сходу, також в радіусі 900 метрів помічені розжарені уламки", - йдеться в заяві Національного координатора служби цивільної оборони,передає УНІАН.

 

У зв'язку з інцидентом була оголошена друга фаза "жовтого рівня" тривоги, яка не передбачає евакуації або припинення трудової діяльності в районі вулкана. Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як "димляча гора", знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів і є одним з її символів.

 

 

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