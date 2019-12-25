64% українців проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. В інших макрорегіонах опитані швидше проти перенесення: в Центрі 23% - за і 66% - проти, на Півдні - 15% і 74% відповідно, на Сході - 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені і опитані середнього і старшого віку. Такі дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг".