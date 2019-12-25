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64% українців проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня

11:00  Социальная  Украина

 

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. В інших макрорегіонах опитані швидше проти перенесення: в Центрі 23% - за і 66% - проти, на Півдні - 15% і 74% відповідно, на Сході - 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені і опитані середнього і старшого віку. Такі дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг". 

 

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Загалом, лише 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї.

 

В динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва (в 2016 році тільки 15% підтримували цю ідею, 69% - були проти).

 

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