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Вторник, 24 декабря 2019

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На Дніпропетровщині вбили "Діда Мороза"

15:00  Социальная  Украина

 

У місті Павлоград на Дніпропетровщині правоохоронці розслідують раптову смерть чоловіка, який 17 років працював Дідом Морозом. За даними судових експертів, він помер від хронічного захворювання. Дружина ж впевнена: чоловіка вбили.

 

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"Смерть від хвороби або удару: жінка переконана у вбивстві її чоловіка, незважаючи на результати експертизи. 40-річний Михайло Солонський, який працював Дідом Морозом на новорічні свята, з колегами був запрошений на свято до свого начальника. І додому вже не повернувся. Його дружину звістку про смерть коханого шокувало. За офіційною версією, він раптово захворів і помер. Жінка в це не повірила і почала власне розслідування ", - йдеться у  сюжеті ТСН.

 

Обставини смерті 40-річного командира оперативного загону ВГРЗ-8 Михайла Солонського досі не встановлені. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.

 

 

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