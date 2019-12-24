На Дніпропетровщині вбили "Діда Мороза"

У місті Павлоград на Дніпропетровщині правоохоронці розслідують раптову смерть чоловіка, який 17 років працював Дідом Морозом. За даними судових експертів, він помер від хронічного захворювання. Дружина ж впевнена: чоловіка вбили.

"Смерть від хвороби або удару: жінка переконана у вбивстві її чоловіка, незважаючи на результати експертизи. 40-річний Михайло Солонський, який працював Дідом Морозом на новорічні свята, з колегами був запрошений на свято до свого начальника. І додому вже не повернувся. Його дружину звістку про смерть коханого шокувало. За офіційною версією, він раптово захворів і помер. Жінка в це не повірила і почала власне розслідування ", - йдеться у сюжеті ТСН.

Обставини смерті 40-річного командира оперативного загону ВГРЗ-8 Михайла Солонського досі не встановлені. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.