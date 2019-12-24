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Вторник, 24 декабря 2019

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В Парижі демонстранти побились з поліцією на вокзалі

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Правоохоронці побилися із 30 протестувальниками, які запускали феєрверки та фаєри на території Ліонського вокзалу — одного з найбільших у французькій столиці. Дим заполонив приміщення станції, через що вона була змушена тимчасово призупинити роботу.

 

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У Парижі сталася сутичка між поліцейськими й протестувальниками, які виступають проти пенсійної реформи в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

 

Правоохоронці побилися із 30 протестувальниками, які запускали феєрверки та фаєри на території Ліонського вокзалу — одного з найбільших у французькій столиці. Дим заполонив приміщення станції, через що вона була змушена тимчасово призупинити роботу.

 

Окрім того, сотні протестувальників вийшли на мітинг і біля Північного та Східного вокзалів у Парижі.


Французька поліція 17 грудня застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у місті Нант.


Як ми повідомляли раніше, 5 грудня у Франції люди вийшли на вулиці в 50 містах. В Парижі закрили Ейфелеву вежу та основні музеї, залізничний рух паралізовано.


 10 грудня страйк знову призвів до обмежень у русі залізничного та авіатранспорту.

 

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