В Парижі демонстранти побились з поліцією на вокзалі

Правоохоронці побилися із 30 протестувальниками, які запускали феєрверки та фаєри на території Ліонського вокзалу — одного з найбільших у французькій столиці. Дим заполонив приміщення станції, через що вона була змушена тимчасово призупинити роботу.
У Парижі сталася сутичка між поліцейськими й протестувальниками, які виступають проти пенсійної реформи в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Правоохоронці побилися із 30 протестувальниками, які запускали феєрверки та фаєри на території Ліонського вокзалу — одного з найбільших у французькій столиці. Дим заполонив приміщення станції, через що вона була змушена тимчасово призупинити роботу.
Окрім того, сотні протестувальників вийшли на мітинг і біля Північного та Східного вокзалів у Парижі.
Французька поліція 17 грудня застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у місті Нант.
Як ми повідомляли раніше, 5 грудня у Франції люди вийшли на вулиці в 50 містах. В Парижі закрили Ейфелеву вежу та основні музеї, залізничний рух паралізовано.
10 грудня страйк знову призвів до обмежень у русі залізничного та авіатранспорту.
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