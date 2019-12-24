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Вторник, 24 декабря 2019

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Справу вбивць 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі передано до суду

09:40  Социальная  Украина

 

Справу про вбивство 5-річного хлопчика з Переяслава  Кирила Тлявова передали до суду.   Обвинувачення висунено за за статтями  «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» та «вбивство через необережність». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

 

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За версією слідчих, у травні нинішнього року четверо чоловіків – двоє колишніх працівників поліції, неповнолітній син одного з них та їхній товариш – перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

 

Внаслідок одного з пострілів малолітня дитина отримала смертельне поранення.

 

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» доставили хлопчика із тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки. Дитина не вижила. Пізніше стало відомо, що причиною смерті стало вогнепальне поранення. 

Громадськість вимагагала звільнення мінстра МВС, однак ні він, ні керівник поліції області у відставку не пішли. 

Петицію про звільнення чиновників писали навіть Презеденту Зеленському, втім він відповів, що не має повноважень звільнити Авакова. 

 

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