Справу вбивць 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі передано до суду

Справу про вбивство 5-річного хлопчика з Переяслава Кирила Тлявова передали до суду. Обвинувачення висунено за за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» та «вбивство через необережність». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
За версією слідчих, у травні нинішнього року четверо чоловіків – двоє колишніх працівників поліції, неповнолітній син одного з них та їхній товариш – перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.
Внаслідок одного з пострілів малолітня дитина отримала смертельне поранення.
Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» доставили хлопчика із тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки. Дитина не вижила. Пізніше стало відомо, що причиною смерті стало вогнепальне поранення.
Громадськість вимагагала звільнення мінстра МВС, однак ні він, ні керівник поліції області у відставку не пішли.
Петицію про звільнення чиновників писали навіть Презеденту Зеленському, втім він відповів, що не має повноважень звільнити Авакова.
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