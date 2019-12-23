В Україні досі є житлові будинки, в яких не підключено опалення

Без опалення залишаються 3 житлові будинки в місті Світловодьск Кіровогорадської області. Про це повідомили в прес-службі Мінрегіону.

«Станом на 23 грудня за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій на 100% підключені до опалення 23 області та м.Київ. У м. Світловодськ Кіровоградської області не опалюється 3 житлових будинків», - сказанов повідомленні.

За даними Мінрегіону, орієнтовний термін підключення цих будинків 23.12.2019.