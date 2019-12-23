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В Україні досі є житлові будинки, в яких не підключено опалення

12:30  Социальная  Украина

 

Без опалення залишаються 3 житлові будинки в місті Світловодьск Кіровогорадської області. Про це повідомили в прес-службі Мінрегіону.

 

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«Станом на 23 грудня за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій на 100% підключені до опалення 23 області та м.Київ. У м. Світловодськ Кіровоградської області не опалюється 3 житлових будинків», - сказанов повідомленні.

 

За даними Мінрегіону, орієнтовний термін підключення  цих будинків 23.12.2019.

 

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