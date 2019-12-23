КИЕВ
18:20 		Брюссель
17:20
Москва
19:20
Понедельник, 23 декабря 2019

Новости

18:00  Политическая  Украина
Справа Шеремети: Антоненка залишили під вартою
17:00  Политическая  Украина
Вибори в ОТГ: лідирують «Слуга народу» і «Європейська солідарність»
15:00  Политическая  Украина
1500 людей загинули під час протестів в Ірані - Reuters
14:15  Социальная  Украина
Пенсійний фонд перерахував пенсії: середня сума підвищення складе дещо більше 41 грн
12:30  Социальная  Украина
В Україні досі є житлові будинки, в яких не підключено опалення
10:50  Социальная  Украина
Туман, ожеледиця і сильні пориви вітру: надзвичайники попереджають про погіршення погоди
10:00  Социальная  Украина
Пожежа в Одесі: оприлюднено висновок урядової комісії
09:30  Социальная  Украина
Мінський процес: одна група людей точно готова до обміну, доля решти вирішується
09:00  Социальная  Украина
Через пожежу в психоневрологічному інтернаті на Луганщині загинули 4 людини
08:00  Экономическая  Украина
Гончарук повідомив, що грального бізнесу під виглядом «лотерей» в Україні більше не буде
Все Новости
Прислать новость


Мінський процес: одна група людей точно готова до обміну, доля решти вирішується

09:30  Социальная  Украина

На засіданнях Тристоронньої контактної групи у Мінську вдалось  погодити  лише одну групу людей для обміну полоненими з ОРДЛО. Вирішується питання: іти на обмін зараз чи допрацьовувати списки. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

 

 

Мінський процес, обмін полоненими, Пристайко, міністр МЗС, Тристороння контактна група, ОРДЛО, ОБСЄ, всіх на всіх, Минский процесс, обмен пленными, Пристайко, министр МИД, Трехсторонняя контактная группа, ОРДЛО, ОБСЕ, всех на всех.

 

"Так, 7 завдань було поставлено ТКГ. Ми справді розраховували на трохи більший прогрес у цьому питанні. Погодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз або спробувати доопрацювати списки і забрати всіх", - сказав Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу".

 

За його словами, координатор від ОБСЄ ухвалив рішення невідкладно провести відеоконференцію і завершити роботу над списками.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу