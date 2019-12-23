Мінський процес: одна група людей точно готова до обміну, доля решти вирішується

На засіданнях Тристоронньої контактної групи у Мінську вдалось погодити лише одну групу людей для обміну полоненими з ОРДЛО. Вирішується питання: іти на обмін зараз чи допрацьовувати списки. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Так, 7 завдань було поставлено ТКГ. Ми справді розраховували на трохи більший прогрес у цьому питанні. Погодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз або спробувати доопрацювати списки і забрати всіх", - сказав Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, координатор від ОБСЄ ухвалив рішення невідкладно провести відеоконференцію і завершити роботу над списками.