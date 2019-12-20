У День Святого Миколая в Києві було три температурні рекорди

Київ б’є температурні рекорди. 19 грудня був побитий рекорд з максимальної температури, середньодобової температури повітря та найтеплішої ночі. Про це повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

19 грудня максимальна температура повітря становила +11,3°С, що на 0,6°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році.

Завдяки теплій ночі та теплому дню, і середньодобова температура

19 грудня досягла +7,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року.

З 16 грудня у Києві вже зафіксовано 7 температурних рекордів.