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У День Святого Миколая в Києві було три температурні рекорди

16:49  Социальная  Украина

 

Київ б’є температурні рекорди. 19 грудня був побитий рекорд з максимальної температури, середньодобової температури повітря та найтеплішої ночі. Про це повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

 

День Святого Миколая, Київ, три температурні рекорди, максимальна температура, середньодобова температура повітря, найтепліша ніч, прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, День Святого Николая, Киев, три температурные

 

19 грудня максимальна температура повітря становила +11,3°С, що на 0,6°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році.

 

Завдяки теплій ночі та теплому дню, і середньодобова температура

 

19 грудня досягла +7,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року.

 

З 16 грудня у Києві вже зафіксовано 7 температурних рекордів.

 

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