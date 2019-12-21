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Статус учасників бойових дій тепер зможуть отримати і льотчики, і моряки

14:00  Социальная  Украина

 

Парламент збільшив перелік військових професій, які можуть отримати статус учасників бойових дій. До нього тепер увійшли льотчики і моряки.

 

 

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Ці зміни, зокрема, передбачають можливість для військових моряків і льотчиків отримувати статус учасника бойових дій.

 

"За" проголосували 317 народних депутатів України.

 

У тексті законопроєкту передбачено, що статус учасника бойових дій зможуть отримати:

 

члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які перебуваючи на бортах ЗСУ, ДПСУ та НГУ, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових  завдань в умовах зіткнення та вогневого контакту з іноземними військами і незаконними збройними формуваннями.

 

Окремим пунктом зазначено, що дія цього закону поширюється на бойові дії, які розпочалися з моменту окупації частини території України 20 лютого 2014 року (з моменту,окупації Криму).

 

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

 

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