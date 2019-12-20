У Києві «закрили» інтернет-магазин з продажу наркотиків (ВІДЕО)

У Києві накрили «інтернет-магазин» з продажу наркотиків. У квартирі підозрюваних вилучили психотропів на суму понад 100 тисяч гривень. Про це повідомили в Нацполіції.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, оперативники затримали групу осіб, яких обґрунтовано підозрюють у збуті наркотиків.

«Спочатку ми затримали дівчину з забороненими речовинами. Далі, працюючи з отриманою інформацією, ми викрили ще одного учасника групи збувальників у момент, коли він збирався робити так звані «закладки». Згодом у квартирі підозрюваних, ми провели обшук та затримали ще двох осіб, у яких вилучили психотропи на суму понад 100 тисяч гривень», - начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Він додав, що пакунки з психотропами організатор «бізнесу» реалізовував через інтернет-магазин та відправляв заборонені речовини під виглядом торгового бренду з логотипами крамниці.

«Наркоділка», 1996 року народження, а також спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

«Фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі», - додав правоохоронець.