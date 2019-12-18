У Франції демонстрантів розганяли слізогінним газом

Паралізований рух транспорту, майже не працювало метро. Сотні тисяч людей знову вийшли на протести у Франції в різних містах. Протестують проти пенсійної реформи. Поліція почала застосовувати до демонтрантів спецзасоби.

Французька поліція 17 грудня застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у місті Нант, повідомляє на Reuters. Минулими місяцями Нант був ареною неодноразових сутичок між поліцією та крайньолівими радикальними угрупованнями.

Макрон днями заявив, що хоче, щоб уряд "продовжив роботу" над пенсійними змінами, які передбачають підвищення пенсійного віку до 64 років та скасування спеціальних пільг для деяких працівників.

Ключові профспілки хочуть страйкувати й на Різдво.





Як ми повідомляли раніше, 5 грудня у Франції люди вийшли на вулиці в 50 містах. В Парижі закрили Ейфелеву вежу та основні музеї, залізничний рух паралізовано.

10 грудня страйк знову призвів до обмежень у русі залізничного та авіатранспорту.