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Вбивство сина Соболєва: в організації замаху підозрюють 25-річного громадянина Росії

11:00  Социальная  Украина

 

За вбивство ківерам запропонували 40 тисяч гривень. Організатор в момент замаху був за кордоном, вказівки давав через Телеграм. Таку версію наразі розглядає слідство.

 

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Слідство вважає, що до загибелі 3-річного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва причетний 25-річний громадянин Росії. Його підозрюють в організації нападу.

 

На даний момент вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук. Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва.

 

"Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, який мав досвід участі у бойових діях, в тому числі в якості снайпера, і з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Так, під час особистої зустрічі в одному з київських ТРЦ чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду (40 тисяч гривень), на що той погодився.

 

За версією слідства, для здійснення плану організатор надав стрілку інформацію про потерпілого, а також надав йому вогнепальна зброя, транспортний засіб і профінансував інші витрати.

Свої вказівки чоловік пересилав виконавцю Telegram. Перед вчиненням злочину організатор виїхав за межі України для забезпечення алібі.

 

"В цей час виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для скоєння вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з'являвся потерпілий. Ввечері 1 грудня, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець зробив постріл, смертельно поранивши хлопчика", – нагадали копи.

 

На підставі доказів прокуратура міста Києва узгодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю РФ в організації замовного вбивства за ч. 2 ст. 15 пунктів 11,12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.


Нагадаємо, суд заарештував обох підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика, яке сталось внаслідок замаху на його батька.

 

 

Раніше повідомлялося, що 3-річний син депутата Київради Соболєва міг загинути через бізнес-конфлікт батька.

 

 

Хлопчик загинув 1 грудня в Києві. Він був у салоні, коли на світлофорі авто обстріляли.

 

 

 

 

 

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