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Среда, 18 декабря 2019

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В Черкасах провели трансплантацію кісткового мозку – пацієнка іде на поправку

06:00  Социальная  Украина

 

Пацієнтка, якій вперше  у Черкаському обласному онкологічному диспансері провели аутологічну трансплантацію кісткового мозку, тобто пересадку власних клітин, -  уже виписалась з лікарні та перебуває під наглядом лікарів. Операцію їй зробили 25 листопада черкаські медики. До цього подібні операції робили тільки в Києві та Львові.  Про це повідомила прес-служба МОЗ.

 

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Черкаські лікарі і далі будуть розвивати програму, наступного року планується провести до 40 подібних трансплантацій.  

 

Перша пацієнтка перед трансплантацією отримала високодозову хіміотерапію. Така хіміотерапія та аутологічна трансплантація кісткового мозку призначається як дітям, так і дорослим пацієнтам. Це лікування показане при множинній мієломі, лімфомах, герміногенних пухлинах і т.ін.

 

Джерелом стовбурових клітин для трансплантації є периферична кров. Для забору стовбурових клітин використовують сепаратор клітин крові. Ця процедура триває близько чотирьох-п’яти годин. При цьому пункція кісткового мозку не потрібна. Трансплантація кісткового мозку дозволяє підвищити ефективність лікування у два рази, та може бути єдиною можливістю вилікуватися. Трансплантація стовбурових клітин дозволяє швидко відновити нормальне кровотворення.

 

У 2019 році в області розроблена та затверджена обласна програма “Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові” на 2019 – 2023 роки, яка передбачає створення в обласному онкологічному диспансері центру аутологічної трансплантації.

 

Завдяки затвердженій обласній програмі було закуплене необхідне високоякісне обладнання та проведена підготовка приміщень. Лікарі пройшли практичну підготовку в Центрі гематологічної трансплантації клініки хіміотерапії та гематології університетської клініки м. Рига, Латвія. Колеги з Латвії також були запрошені та допомагали лікарям диспансеру провести перші процедури з підготовки клітин до пересадки (сепарації стовбурових клітин та їх кріоконсервації).

 

Обласний лікувально-діагностичний гематологічний центр має блок із палатами інтенсивної хіміотерапії гемобластозів, в якому у 2018 році за підтримки області був виконаний капітальний ремонт та встановлена автономна притоково-витяжна вентиляція з системою НЕРА-фільтрів. Тобто створені “чисті” палати для перебування хворих із відсутністю лейкоцитів після курсів високодозової хіміотерапії.

 

У Черкаському обласному диспансері є акредитована лабораторія та можливість отримувати якісні компоненти крові за бюджетні кошти завдяки модернізації служби крові області.

 

Наступного року продовжиться пілотний проєкт із трансплантації на рівні держави. На його фінансування в державному бюджеті закладено 112 млн грн. Черкаський обласних онкологічний диспансер стане одним із закладів, який братиме участь у пілотному проєкті.

 

Нагадаємо, що в листопаді також була проведена перша пересадка нирки в районній лікарні м. Ковель.

 

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