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Іран: під час протестів загинули понад 300 людей

17 декабря, 08:30  Социальная  Украина

 

Понад 300 людей загинули, тисячі заарештовані, в тюрми кидають навіть дітей до 15 років. Такі дані оприлюднила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

 

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Організація опитала десятки людей в Ірані, які розповіли, як під час і після акцій протесту влада утримувала в'язнів без зв'язку із зовнішнім світом і піддавала їх різним видам жорстокого поводження.

У кінці листопада в Ірані заявили про арешт 180 лідерів антиурядових протестів.

 

Нагадаємо, масові протести почались, коли влада Ірану в ніч на 15 листопада оголосила про підвищення цін на бензин у країні на 50% – до 15 тис. іранських ріалів за літр (близько $0,13 за літр). Акції непокори фіксували в Тегерані, Мешхеді, Сирджані та в провінції Хузестан.

Станом на 19 листопада, як ми уже писали, уже Amnesty International повідомляла про понад 100 загиблих. В країні відключали мобільний зв’язок та Інтернет.

Як повідомляли західні ЗМІ, іранська влада визнала загибель унаслідок заворушень п'ятьох людей, зокрема трьох співробітників служб безпеки. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнавав загибель людей під час протестів, але не повідомляв про кількість.

 

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