17 грудня в центрі Києва частково буде обмежено дорожній рух

В Нацполіції рекомендують 17 грудня утриматись від поїздок центральною частиною Києва. Під парламентом відбудуться мітинги, рух частково буде перекрито.

У центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

«Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту», - сказано в повідомленні Нацполіції.

В поліції просять з розумінням поставитися до таких тимчасових заходів. Також рекомендуємо за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.