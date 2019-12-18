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17 грудня в центрі Києва частково буде обмежено дорожній рух

17 декабря, 07:30  Социальная  Украина

 

В Нацполіції рекомендують 17 грудня утриматись від поїздок центральною частиною Києва. Під парламентом відбудуться мітинги, рух частково буде перекрито.

 

Нацполіція, верховна рада, мітинг, перекриті дороги, центр Києва, затори, пробки, митинг, парламент, центр Киева, полиция.

 

У центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

 

«Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту», - сказано в повідомленні Нацполіції.

 

В поліції просять з розумінням поставитися до таких тимчасових заходів. Також рекомендуємо за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.

 

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