Погрожуючи пістолетом чоловіка змусили написати боргову розписку

В Черкасах у жителя Київщини змовмисники відібрали автомобіль. Погрожуючи пістолетом його змусили написати боргову розписку на кілька тисяч доларів. Вимагачів уже затримали. Про це повідомили в Нацполіції.

Зловмисники, погрожуючи потерпілому пістолетом, заволоділи його автомобілем та змусили написати боргову розписку. Працівники управління карного розшуку Черкащини протягом декількох годин встановили місцезнаходження зловмисників та затримали їх. На даний час вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.

Сьогодні, 15 грудня, до поліції надійшла інформація, що в Черкасах група невідомих чоловіків під загрозою застосування зброї заволоділа автомобілем іноземного виробництва жителя Київщини. Крім того, зловмисники змусили потерпілого написати боргову розписку на кілька тисяч доларів США.

Зловмисників затримали працівники поліції особливого призначення. На місці працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.