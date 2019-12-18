КИЕВ
14:48 		Брюссель
13:48
Москва
15:48
Среда, 18 декабря 2019

Новости

14:00  Экономическая  Украина
Зеленський: питання продажу землі іноземцям буде винесене на референдум уже після відкриття ринку
13:10  Политическая  Украина
Вбивство Шеремети: апеляцію Дугарь розглянуть 8 січня
13:00  Социальная  Украина
12 в’язнів загинули внаслідок стрілянини в панамській в’язниці
12:00  Социальная  Украина
У Франції демонстрантів розганяли слізогінним газом
11:00  Социальная  Украина
Вбивство сина Соболєва: в організації замаху підозрюють 25-річного громадянина Росії
10:30  Политическая  Украина
Контррозвідка викрила у 2019 році 17 агентів спецслужб іноземних держав, - СБУ
10:00  Социальная  Украина
Новосад: ЄС планує збільшити фінансування Програму обміну студентами та викладачами Еразмус+
09:00  Экономическая  Украина
Гончарук анонсував старт нового оператора ГТС в січні 2020 року
08:30  Социальная  Украина
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий, - штаб ООС
08:00  Социальная  Украина
Корпорації США звинуватили в експлуатації дитячої праці
Все Новости
Прислать новость


Житель Бахмуту тримав у себе в квартирі 9 бойових гранат

11 декабря, 15:02  Социальная  Украина

 

9 гранат знайшла поліція в помешканні у багатоквартирному будинку в Бахмуті. Власник каже, купив у незнайомця, а щоб ніхто не знайшов гранати заховав у квартирі. Сусіди навіть не здогадувались, які небезпечні предмети у них за стіною.  Про це повідомили в Нацполіції.

 

грнаи, бахмт, нацоліція, зброя, Бахмутський відділ поліції.

 

Правоохоронці Бахмутського відділу поліції під час проведення обшуку у квартирі місцевого мешканця вилучили 9 гранат та запали до них. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

 

Оперативники отримали інформацію про те, що в одній з міських квартир зберігаються небезпечні предмети. Під час обшуку за вказаною адресою вони знайшли вісім гранат типу Ф-1, одну типу РГД-5 та 5 запалів до них.

 

Власник небезпечної знахідки пояснює, що цей арсенал він отримав від малознайомого чоловіка. Аби ніхто не побачив, ретельно сховав, а навіщо – навіть не подумав.

 

Поліцейські спрацювали на випередження – мешканці інших квартир будинку навіть не здогадувалися про небезпечне сусідство, руйнівна сила якого здатна забрати десятки життів.

 

Наразі всі вибухонебезпечні предмети вилучено. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

 

Поліцейські нагадують, що нелегальне зберігання зброї – це не тільки порушення закону, а й пряма небезпека, на яку власник наражає не тільки себе, а й оточуючих.

 

Також, у разі добровільної здачі до поліції зброї та боєприпасів, які зберігалися незаконно, особа звільняється від кримінальної відповідальності за це правопорушення.

 

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу