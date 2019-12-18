Житель Бахмуту тримав у себе в квартирі 9 бойових гранат

9 гранат знайшла поліція в помешканні у багатоквартирному будинку в Бахмуті. Власник каже, купив у незнайомця, а щоб ніхто не знайшов гранати заховав у квартирі. Сусіди навіть не здогадувались, які небезпечні предмети у них за стіною. Про це повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці Бахмутського відділу поліції під час проведення обшуку у квартирі місцевого мешканця вилучили 9 гранат та запали до них. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Оперативники отримали інформацію про те, що в одній з міських квартир зберігаються небезпечні предмети. Під час обшуку за вказаною адресою вони знайшли вісім гранат типу Ф-1, одну типу РГД-5 та 5 запалів до них.

Власник небезпечної знахідки пояснює, що цей арсенал він отримав від малознайомого чоловіка. Аби ніхто не побачив, ретельно сховав, а навіщо – навіть не подумав.

Поліцейські спрацювали на випередження – мешканці інших квартир будинку навіть не здогадувалися про небезпечне сусідство, руйнівна сила якого здатна забрати десятки життів.

Наразі всі вибухонебезпечні предмети вилучено. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що нелегальне зберігання зброї – це не тільки порушення закону, а й пряма небезпека, на яку власник наражає не тільки себе, а й оточуючих.

Також, у разі добровільної здачі до поліції зброї та боєприпасів, які зберігалися незаконно, особа звільняється від кримінальної відповідальності за це правопорушення.