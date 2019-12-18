У Києві фіксують перевищення норми ртуті у 40 разів

Залишки ртуті на заводі «Радикал» у Києві перевищують норму від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає - до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Про це повідомили після інспектування заводу комісією з представників Міненерго, профільного комітету парламенту та КМДА.

Поруч із забрудненою територією збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр «Платформа арт-завод» – місце відпочинку киян, де проводять фестивалі вуличної їжі.

«Першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху. Наступного тижня ми домовились зустрітися з депутатами та знайти шляхи розв’язання цієї екологічної проблеми», - зазначив заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський.

Він повідомив, що КМДА розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу «Радикал». Кошти виділено із бюджету міста. Надалі планується провести відкриті торги із залученням до участі міжнародних організацій, що спеціалізуються на побідних проектах.

Також, за його словами, міністерство підготує усі необхідні документи, щоб прискорити приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть.

Нагадаємо, що завод «Радикал» розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт, за стінами якого виготовляли телескопи до підводних суден. Тепер ця територія нагадує могильник небезпечних речовин. Йдеться про 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

У липні 1996 року роботу підприємства зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей експлуатації. Залишки хімічних речовин не вивезли з підприємства.

У 2012- 2013 роках із заводу «Радикал» уже вивозили заражену землю. Тоді з території забрали близько 93-х тонн хлоровмісних токсичних відходів.