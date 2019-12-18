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Зеленський та Путін зустрінуться після публічної частини Нормандії

09 декабря, 13:10  Социальная  Украина

"Нормандським переговорам" передуватиме низка двосторонніх зустрічей, в тому числі Володимир Зеленський говоритиме тет-а-тет із Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.


Після зустрічі "четвірки" та після спільної пресконференції Меркель, Макрона, Зеленського та Путіна мають відбутися окремі переговори президентів України та Росії. Про це пише "Європейська правда".

 

Те, що ця зустріч не буде поєднана із чотиристороннім нормандським форматом, дозволяє припустити, що буде йтися про питання, не пов'язані із виконанням Мінських домовленостей.

 

Раніше публічно називали одне таке питання - газові переговори.

Українська сторона неодноразово визнавала, що у разі ініціативи з боку РФ буде готова обговорити газове питання на зустрічі в Парижі.

 

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