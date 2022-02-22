ТОП подарков для яхтсменов

С каждым годом в Украине растет популярность парусного спорта. Несмотря на то, что это весьма дорогостоящее увлечение все больше и больше людей желают разрезать водную гладь килем своей яхты. У многих появились знакомые, друзья, сослуживцы, руководители, которые увлеклись данным спортом. И вполне закономерно возник вопрос: что подарить яхтсмену? Мы подобрали наиболее актуальные и необходимые презенты любителям ветра и моря.

Универсальный подарок – боцманский нож. Он необходим на яхте всегда. Например, чтобы разрезать веревку, раздать узел или раскрутить заклинившую мочку. Средняя стоимость подарка около 1000-1500 грн.

Не менее нужным будет и бинокль с как минимум семикратным увеличением. Такой аппарат поможет во всех видах наблюдений: с яхты, для стационарных наблюдений или во время вахты. В основном рекомендуют покупать Bresser National Geographic 7×50. Его стоимость чуть выше 2000 грн.

Тем, кто только учится или совсем недавно стал капитаном обязательно понадобится линейка-экзаменатор. Можно всю холодную зиму лежать на диване и разучивать огни и знаки в удобной игровой форме. Ориентировочная стоимость 900-1200 грн.

Яхтсмены очень обрадуются такому презенту как спасательный жилет. Особенно если он фирмы Zhik, который очень любят яхтсмены, особенно спортсмены. Жилет сидит довольно плотно на теле, но при этом не сковывает движения. В этом случае стоимость подарка может достичь 3500 грн.

К более бюджетным, но не менее необходимым подаркам стоит отнести гермочехол (герметичный чехол) для гаджетов, который в зависимости от производителя затянет где-то на 400-500 грн., или компактный дорожный набор – небольшой чемоданчик с маской для сна и берушами, полезной повязкой от укачивания, полотенцем для лица, блокнотом и ручкой.

А если бюджет позволяет, то можно порадовать яхтсмена палубными сапогами. Большинство оттягивает подобную покупку до самого последнего момента. Стоимость хорошей пары колеблется в районе 12 000 – 14 000 грн. Хорошим подарком может быть и специальный проектор для просмотра видео на парусах. Отличный вариант подарка для яхтсмена-кинолюбителя. Стоимость его переваливает за 15 000 грн.

Стоит отметить, что за годы независимости парусный спорт принес Украине пять медалей с трех летних Олимпиад. Единственное «золото» выиграл еще в 1996-м в Атланте экипаж в классе 470 в составе Евгения Браславца и Игоря Матвиенко.

Среди известных украинских яхтсменов и капитан судна Maestro Олег Сташкевич. Бывший сотрудник ГП «Одесский морской торговый порт» давно себя зарекомендовал хорошим спортсменом.

В списке опытных яхтсменов и одессит Игорь Буркинский. Предприниматель международного уровня Игорь Буркинский долгое время возглавляет компанию Yug-Neftegaz Private Limited. Компания занимается разведкой и добычей углеводородов на территории Туркмении, Азербайджана и Туниса.

Довольно популярен специалист по гонкам на лодках класса «Лазер» Валерий Кудряшов. Выходец из Донецкой области выступает за сборную Украины по парусному спорту начиная с 2004 года. Кудряшов неоднократный победитель турниров национального и международного значения, участник летних Олимпийских игр в Лондоне.

Игорь Буркинский практически все время пребывает за границей, а потому практически не имеет возможности учувствовать в местных соревнованиях.