Україна наближається до створення повноцінного фондового ринку

У наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA).

Про це повідомили в уряді за підсумками підписання меморандуму про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), передає УНН.

Очільник уряду Денис Шмигаль, який взяв участь у підписанні документа, з цього приводу зазначив, що укладення меморандуму є першим кроком до створення повноцінного фондового ринку в Україні.

"Згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT)", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він перечислив основні структурні одиниці NEXT-UA:

Універсальна торгова біржа,

компанія з фінансової інфраструктури (депозитарій, розрахунково-кліринговий центр та торговий репозиторій),

Арбітражний центр,

Консультативна рада,

Бюро зв’язків з інвесторами.

Для створення проекту планується також залучити стратегічних комерційних інвесторів.

Як зауважив Шмигаль, у меморандумі сторони визначили дорожню карту на найближчі два роки.

У представництві ЄБРР в Україні своєю чергою зауважили, що ініціатива спрямована на формування більш розвиненого ринку капіталу та організованих ринків товарно-сировинної продукції (у тому числі електроенергії, газу та сільськогосподарської продукції). "Нова ринкова інфраструктура передбачатиме приватну власність інвесторів з доброю репутацією та належний регуляторний нагляд і контроль. Вона працюватиме прозоро відповідно до найкращих корпоративних стандартів та законодавства ЄС", - впевнені у ЄБРР.

Очікується, що NEXT-UA сприятиме інтеграції українських ринків у міжнародну екосистему і наявності кращих цінових орієнтирів для товарно-сировинної продукції. Бізнес, як очікується, також отримає механізми хеджування завдяки наявності прозорих ринків капіталу, енергоносіїв, сільськогосподарської та іншої продукції. Ця ініціатива також сприятиме розвитку фінансових послуг на основі найкращої міжнародної практики та інноваційних фінансових технологій, упевнені у ЄБРР.

Тож, уряд України – за підтримки трьох інших партнерів та на основі консультацій з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків – має розробити модель торгівлі на фондових і організованих товарних ринках, яка вже отримала назву NEXT-UA, зазначили за підсумками укладення меморандуму у пресслужбі посольства США.