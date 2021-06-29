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Мінекології планує створити Український кліматичний фонд
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Мінекології планує створити Український кліматичний фонд

08 июня, 09:00  Экономическая  Украина

Міністерство екології та природних ресурсів працює над концепцією створення Українського кліматичного фонду, повідомила заступник міністра Ірина Ставчук.

Міністерство екології та природних ресурсів працює над концепцією створення Українського кліматичного фонду, повідомила заступник міністра Ірина Ставчук.

"Його ідея в тому, щоб створити державне фінансове агентство, яке акумулюватиме кошти (від сплати екологічних податків) і спрямовуватиме їх на реалізацію програм декарбонізації", - сказала Ставчук під час прес-конференції на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія"пише Інтерфакс Україна.

 

За її словами, одним з інструментів роботи Фонду може бути покриття кредитів для приватних підприємців та комунальних підприємств.

 

"Якщо це приватні підприємства або міська інфраструктура, то може бути покриття кредитів, чого очікують і підприємці, і місцева влада, оскільки це здешевить кредити", - зазначила заступник міністра.

 

За її словами, планується, що Фонд також реалізуватиме, зокрема, програми у сфері збереження біорізноманіття, водних ресурсів, поводження з відходами, для чого також буде розроблено механізми підтримки.

 

"Така окрема інституція зможе готувати програми та інструменти підтримки, які найбільше підходять під ці програми", - уточнила Ставчук.

 

Водночас вона наголосила на низькому рівні коштів на екологічні заходи, що виділяються з бюджету.

 

"45% екоподатків і податок на викиди СО2 йдуть у загальний фонд держбюджету, а потім за запитом Мінекології виділяються на різні програми. Але за останні два роки цих грошей виділяли катастрофічно мало", - зазначила Ставчук, додавши, що це пов'язано зі структурними перетвореннями міністерства, а також із пандемією.

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