Мінекології планує створити Український кліматичний фонд

"Його ідея в тому, щоб створити державне фінансове агентство, яке акумулюватиме кошти (від сплати екологічних податків) і спрямовуватиме їх на реалізацію програм декарбонізації", - сказала Ставчук під час прес-конференції на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", пише Інтерфакс Україна.

За її словами, одним з інструментів роботи Фонду може бути покриття кредитів для приватних підприємців та комунальних підприємств.

"Якщо це приватні підприємства або міська інфраструктура, то може бути покриття кредитів, чого очікують і підприємці, і місцева влада, оскільки це здешевить кредити", - зазначила заступник міністра.

За її словами, планується, що Фонд також реалізуватиме, зокрема, програми у сфері збереження біорізноманіття, водних ресурсів, поводження з відходами, для чого також буде розроблено механізми підтримки.

"Така окрема інституція зможе готувати програми та інструменти підтримки, які найбільше підходять під ці програми", - уточнила Ставчук.

Водночас вона наголосила на низькому рівні коштів на екологічні заходи, що виділяються з бюджету.

"45% екоподатків і податок на викиди СО2 йдуть у загальний фонд держбюджету, а потім за запитом Мінекології виділяються на різні програми. Але за останні два роки цих грошей виділяли катастрофічно мало", - зазначила Ставчук, додавши, що це пов'язано зі структурними перетвореннями міністерства, а також із пандемією.