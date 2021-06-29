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ЄС змінив правила ввезення готівки, цінних паперів та дорогих речей

04 июня, 09:00  Экономическая  Украина

З 3 червня 2021 року у країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила ввезення та вивезення готівки, цінних паперів та речей вартість яких переважає 10 тисяч євро. Тепер мандрівники повинні заповнювати відповідну декларацію.

З 3 червня 2021 року у країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила ввезення та вивезення готівки, цінних паперів та речей вартість яких переважає 10 тисяч євро. Тепер мандрівники повинні заповнювати відповідну декларацію.

Процедуру змінили у рамках боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансового тероризму. Також митні органи відтепер матимуть право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби й затримувати незадекларовані готівкові грошіпередає 24 канал.

 

Що підпадає під нові правила ЄС

 

Банкноти та монети (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),

Інструменти на пред'явника, такі як чеки, дорожні чеки, векселі та грошові перекази,

Золоті монети з вмістом золота не менше 90%,

Золоті злитки, самородки або грудки з вмістом золота не менше 99,5%.

 

Митні органи тепер можуть також вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур'єром. У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.

 

Які штрафи будуть діяти

 

У своєму повідомленні ЄС не зазначили, які конкретно чекають штрафи можливих порушників, однак зауважили, що кожна країна-член може застосовувати свої власні санкції.  У деяких країнах ЄС також є національні положення, що регулюють перевезення готівки між державами-членами ЄС або навіть всередині однієї країни.

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