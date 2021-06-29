Експертка розповіла, які країни влітку відкриють кордони для українців

"Наразі є попит у наших туристів на міжнародні поїздки за кордон, зокрема автобусні тури мають попит. Дуже приємно, що деякі країни Європи для нас є доступними. Вже відкрита Греція, Балкани, попит є. З 1 червня планується в нас багато туристів до Болгарії. І тепер щодня відлітають літаки до інших країн - це Туреччина, Кіпр, вже також є чартерні рейси до Греції, є й бронювання", - сказала експертка Ірина Бирук, пише Україна 24.

На запитання, що буде з цінами на квитки, експертка відповіла:

"Червень більш перехідний, можна сказати. Літо вже ніби почалося, але не в самому розпалі. Як правило, квитки підвищують свою вартість наприкінці червня, у липні та серпні. Тому не варто очікувати, що в липні чи серпні буде така сама вартість авіаквитків".