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Експертка розповіла, які країни влітку відкриють кордони для українців

02 июня, 13:00  Экономическая  Украина

Деякі країн Європи з початком літнього сезону стали відкривати кордони для туристів з України, відпочинок за кордоном знову має підвищений попит.

 

Деякі країн Європи з початком літнього сезону стали відкривати кордони для туристів з України, відпочинок за кордоном знову має підвищений попит.

"Наразі є попит у наших туристів на міжнародні поїздки за кордон, зокрема автобусні тури мають попит. Дуже приємно, що деякі країни Європи для нас є доступними. Вже відкрита Греція, Балкани, попит є. З 1 червня планується в нас багато туристів до Болгарії. І тепер щодня відлітають літаки до інших країн - це Туреччина, Кіпр, вже також є чартерні рейси до Греції, є й бронювання", - сказала експертка Ірина Бирук, пише Україна 24.

 

На запитання, що буде з цінами на квитки, експертка відповіла:

 

"Червень  більш перехідний, можна сказати. Літо вже ніби почалося, але не в самому розпалі. Як правило, квитки підвищують свою вартість наприкінці червня, у липні та серпні. Тому не варто очікувати, що в липні чи серпні буде така сама вартість авіаквитків".

 

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