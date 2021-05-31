Повноцінний ринок землі почне працювати з липня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні почне працювати повноцінний ринок землі. Він доручив міністру аграрної політики та продовольства Роману Лещенку підготувати всі нормативні акти для забезпечення роботи цього ринку з 1 липня.

«Доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої для кожного українця реформи», - сказав він, пише Мета.

Прем'єр-міністр зазначив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні. Це позитивно позначиться на доходах багатьох українців.