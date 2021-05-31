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Повноцінний ринок землі почне працювати з липня, - Шмигаль
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Повноцінний ринок землі почне працювати з липня, - Шмигаль

26 мая, 13:00  Экономическая  Украина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні почне працювати повноцінний ринок землі. Він доручив міністру аграрної політики та продовольства Роману Лещенку підготувати всі нормативні акти для забезпечення роботи цього ринку з 1 липня.

Премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні почне працювати повноцінний ринок землі. Він доручив міністру аграрної політики та продовольства Роману Лещенку підготувати всі нормативні акти для забезпечення роботи цього ринку з 1 липня.

«Доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої для кожного українця реформи», - сказав він, пише Мета.

 

Прем'єр-міністр зазначив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні. Це позитивно позначиться на доходах багатьох українців.

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