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Грошей на субсидії може не вистачити, - економіст

25 мая, 15:00  Экономическая  Украина

В Україні у травні проходить верифікація субсидій на послуги ЖКГ. Чи вистачить грошей на субсидії для всіх, розповів економіст Олег Пендзин.

В Україні у травні проходить верифікація субсидій на послуги ЖКГ. Чи вистачить грошей на субсидії для всіх, розповів економіст Олег Пендзин.

"Грошей однозначно може не вистачити. І уряд пішов по шляху верифікації утримувачів субсидій і, на мій погляд, значно ускладнив те, що ми називаємо соціальною справедливістю. Тобто ті люди, які можуть платити самі, теоретично на них перекласти цей платіж. Просто треба нагадати, що сьогодні 82 млрд грн боргів за послуги ЖКГ. Це та ситуація, коли люди мають платити, але не платять, бо немає сил", — сказав вінпише "Україна 24". 

 

Експерт вказав на єдиний шлях розв'язання проблеми.

 

"Яким чином вирішити це питання – сьогодні в усіх країнах світу, особливо Східної Європи, є допомога своїм громадянам, які не мають можливості сплачувати. Мова не за ціну енергоносіїв, мова за рівень доходів населення. І єдиний шлях, як вирішити проблему – підіймати доходи населення", — сказав він.

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