КИЕВ
01:34 		Брюссель
00:34
Москва
02:34
Понедельник, 31 мая 2021

Новости

28 мая, 13:00  Экономическая  Украина
Закон про земельну децентралізацію: що треба знати
28 мая, 11:00  Политическая  Украина
Для України важливо, щоб Байден переймався українськими проблемами, - політолог
28 мая, 09:00  Социальная  Украина
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили визнання цифрових сертифікатів
27 мая, 15:00  Экономическая  Украина
Постачальники газу не знизили річний тариф для населення
27 мая, 13:00  Социальная  Украина
У червні українці відпочиватимуть 10 днів
27 мая, 11:00  Политическая  Украина
Байден втягує Путіна у дипломатичні перемовини, - політолог
27 мая, 09:00  Экономическая  Украина
Ситуація в Білорусі не вплине на споживчий кошик українців, - економіст
26 мая, 17:00  Социальная  Украина
Уряд збільшить допомогу при народженні дитини
26 мая, 15:00  Политическая  Украина
Країна втомилася від кадрових експериментів в уряді, - Рейтерович
26 мая, 13:00  Экономическая  Украина
Повноцінний ринок землі почне працювати з липня, - Шмигаль
Все Новости
Прислать новость


Мінімалка зросте до кінця цього року до 6 500 гривень, - президент

20 мая, 17:00  Экономическая  Украина

Мінімальна зарплата в Україні до кінця 2021 року повинна зрости до 6 500 гривень. Відповідна норма вже є закладена у законі.

Мінімальна зарплата в Україні до кінця 2021 року повинна зрости до 6 500 гривень. Відповідна норма вже є закладена у законі.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив на пресконференціїпередає Україна 24. Він також додав, що у 2019 році "мінімалка" була в межах 4 тисячі гривень.

 

За словами президента, є бажання побудувати країну, в якій немає бідності. Він наголосив, що це якраз той напрямок, який доведеться будувати з нуля.

 

«Тим не менш, збільшення мінімальної зарплати з 5 до 6 тисяч гривень – це ми ввели. З 4 тисяч, якщо бути справедливим, відколи я став президентом. До кінця цього року  буде 6 500 тисяч гривень»,  – наголосив Зеленський.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу