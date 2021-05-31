Мінімалка зросте до кінця цього року до 6 500 гривень, - президент

Мінімальна зарплата в Україні до кінця 2021 року повинна зрости до 6 500 гривень. Відповідна норма вже є закладена у законі.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає Україна 24. Він також додав, що у 2019 році "мінімалка" була в межах 4 тисячі гривень.

За словами президента, є бажання побудувати країну, в якій немає бідності. Він наголосив, що це якраз той напрямок, який доведеться будувати з нуля.

«Тим не менш, збільшення мінімальної зарплати з 5 до 6 тисяч гривень – це ми ввели. З 4 тисяч, якщо бути справедливим, відколи я став президентом. До кінця цього року буде 6 500 тисяч гривень», – наголосив Зеленський.