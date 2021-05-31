КИЕВ
01:34 		Брюссель
00:34
Москва
02:34
Понедельник, 31 мая 2021

Новости

28 мая, 13:00  Экономическая  Украина
Закон про земельну децентралізацію: що треба знати
28 мая, 11:00  Политическая  Украина
Для України важливо, щоб Байден переймався українськими проблемами, - політолог
28 мая, 09:00  Социальная  Украина
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили визнання цифрових сертифікатів
27 мая, 15:00  Экономическая  Украина
Постачальники газу не знизили річний тариф для населення
27 мая, 13:00  Социальная  Украина
У червні українці відпочиватимуть 10 днів
27 мая, 11:00  Политическая  Украина
Байден втягує Путіна у дипломатичні перемовини, - політолог
27 мая, 09:00  Экономическая  Украина
Ситуація в Білорусі не вплине на споживчий кошик українців, - економіст
26 мая, 17:00  Социальная  Украина
Уряд збільшить допомогу при народженні дитини
26 мая, 15:00  Политическая  Украина
Країна втомилася від кадрових експериментів в уряді, - Рейтерович
26 мая, 13:00  Экономическая  Украина
Повноцінний ринок землі почне працювати з липня, - Шмигаль
Все Новости
Прислать новость


Уряд визначив механізм перерахунку за неякісні компослуги

19 мая, 09:00  Экономическая  Украина

Мінрегіон починає громадське обговорення проєкту постанови, що визначає механізм перерахунку за неякісні компослуги.

Мінрегіон починає громадське обговорення проєкту постанови, що визначає механізм перерахунку за неякісні компослуги.

Зазначається, що з 18 травня протягом 15 календарних днів триватимуть електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови Кабміну "Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості", який спрямований на покращення якості надання компослугпише Економічна правда.

 

"Зокрема, у проєкті постанови запропонований механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення тощо.

 

Також передбачені кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг (що враховуються при здійсненні виконавцем комунальних послуг перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не у повному обсязі або невідповідної якості)", - йдеться у повідомленні.

 

Також у проєкті постанови визначені особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги.

 

Зокрема, перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися надавачем послуги на підставі складеного акту-претензії. Якщо акт надійде від одного споживача, який проживає в багатоквартирному будинку, перерахунок буде здійснюватися для всього будинку.

 

При цьому, перерахунок планують проводити незалежно від наявності у споживачів боргів за комуналку.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу