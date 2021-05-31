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В Україні вперше з’явиться Офіс з розвитку підприємництва та експорту

18 мая, 13:00  Экономическая  Украина

Затверджено положення про Офіс з розвитку підприємництва та експорту, метою діяльності якого є сприяння розвитку та підтримка малого і середнього підприємництва, підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників відповідно до програмних документів Кабінету Міністрів України, інших документів державного планування.

Затверджено положення про Офіс з розвитку підприємництва та експорту, метою діяльності якого є сприяння розвитку та підтримка малого і середнього підприємництва, підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників відповідно д

Про це зазначається на сайті Мінцифри.

 

Положення передбачає утворення Наглядової ради у складі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства цифрової трансформації України.

 

На виконання згаданого раніше рішення Уряду Секретаріату Кабінету Міністрів України доручено затвердити програму діяльності державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та визначити порядок здійснення контролю за її виконанням.

 

Така трансформація передбачає, що в Україні вперше з’явиться інституція, що здійснюватиме свою діяльність із метою ефективного розвитку підприємництва та експорту, сприятиме актуалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні та розробці єдиних програм підтримки МСП.

 

Державну установу «Офіс з просування експорту України» перейменовано на «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» відповідно до рішення Уряду від 10 березня 2021 року.

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