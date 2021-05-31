Сплатити кредит можна буде за QR-кодом

«Національний Банк України продовжує політику вдосконалення можливостей для здійснення фінансових розрахунків за допомогою цифрових інструментів. З набранням чинності постанови № 11 клієнт, який має кредитне зобов’язання перед банком, відразу після сканування QR-коду зможе в автоматичному режимі без додаткового запиту отримати сформований рахунок на оплату по кредиту», — пише Фінанси.юа.

11 травня 2021 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитних переказів» від 01 лютого 2021 року № 11.

Також зазначається, що схожі можливості клієнтам банків, які мають кредитні зобов’язання, віднедавна надаються платіжними терміналами.

«Однак, така система далеко не завжди працює коректно. На сторінках одного зі ЗМІ є інформація про те, що через технічні збої у програмному забезпеченні клієнти банків не завжди отримують чек про сплату», - йдеться на сайті.

Відзначається, що Національний банк України затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку. Відтепер будь-який банк зможе інтегрувати цю опцію до власного платіжного застосунку.

Крім того, нова версія формату QR-коду дозволяє оптимізувати кодування символів у QR-коді та зменшити його розмір.

Постанова № 11 встановлює можливість приєднання оновленого QR-коду до цифрового додатку для смартфонів кожного банку. До того часу, поки всі банки, що мають власні мобільні додатки, не приєднають цю можливість до своїх програмних комплексів, після сканування клієнт буде автоматично перенаправлений на спеціальну інформаційну інтернет-сторінку.

На такій сторінці у вільному доступі буде зберігатися інформація про банки, які вже приєдналися до цієї цифрової можливості.