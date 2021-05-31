Ремонт доріг і мостів у нашій країні можна значно прискорити, - експерт

В Україні до проблеми розбитих доріг додалася ще одна – падіння мостів, як у Львівській області. Однак ремонт доріг і мостів у нашій країні можна значно прискорити, змінивши систему ціноутворення і залучивши до ремонтів доріг найкращі українські і іноземні компанії.

Про це розповів голова ГО "Розвиток інфраструктури" Станіслав Гвоздіков, передає Апостроф.

"Я не хочу повторювати мантру про контроль вантажів, контроль ваги та інші історії, про які говорять усі чиновники. Я вам зараз скажу нове. У короткостроковій перспективі можна помітно виправити ситуацію з мостами. Я пропоную відкрити ринок України для будівельних компаній, які мають міжнародну репутацію і досвід будівництва мостів на найвищому рівні. Для цього потрібно змінити систему ціноутворення в будівельній галузі. Для цього потрібно доопрацювати систему проведення торгів, трохи змінити принципи роботи системи ProZorro для того, щоб балансоутримувачі мостів та інших інженерних споруд могли присуджувати контракти, використовуючи найкращі практики міжнародних фінансових організацій. Необхідні такі тендери, як проводять ЄБРР, Європейський інвестиційний банк та інші транснаціональні фінансові інституції", - заявив експерт.

Він наголосив, що важливо, аби окрім українських компаній-резидентів, на торги заходили ще й міжнародні компанії.

"Зараз вони, на жаль, не йдуть через те, що у нас відстала система ціноутворення, недосконала система проведення торгів та інші моменти, які, на думку міжнародних бізнесменів, несуть корупційні ризики.

Нам потрібно ось в цьому напрямку рухатися, тоді ми зможемо помітити поліпшення стану інфраструктури, підвищити повноту освоєння міжнародних засобів, забезпечити цільове використання бюджетних коштів. Тим самим в короткостроковій перспективі за 3-5 років ми оновимо всю дорожню інфраструктуру. Я ж нічого фантастичного не назвав.

А говорити про те, щоб контролювати вагу, ганяти цих водіїв з вантажівками... Буде система працювати, буде відповідальність усіх сторін. Ми говоримо про контроль ваги: якщо штраф накладатиметься не лише на водіїв, а й на вантажовідправника, і на вантажоодержувача, тоді буде невигідно жартувати з законом і їхати на свій страх і ризик, руйнуючи дорожню інфраструктуру", - резюмував експерт.