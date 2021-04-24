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Нова ціна на газ: з чого складається

20 апреля, 13:00  Экономическая  Украина

До 25 квітня українські газопостачальні компанії мають оголосити нову ціну на газ. І рік вона має не змінюватися. З чого вона складається розповів провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

 

До 25 квітня українські газопостачальні компанії мають оголосити нову ціну на газ. І рік вона має не змінюватися. З чого вона складається розповів провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

За його словами, перше, — це витрати на видобуток. На цьому етапі ціна одного кубічного метра газу для державних компаній складає 2 гривні 84 копійки. А у приватників більше, бо видобувати дорожче. Третина українського газу походить з Полтавщинипише Бізнес.юа. 

 

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров розповідає: «Якщо казати про витрати компанії ДТЕК Нафтогаз, то вони складаються з двох частин. Це — інвестиційні витрати, в які входять геолого-розвідувальні роботи, буріння свердловин, низка інфраструктурних об’єктів. І є витрати операційні – це обслуговування свердловин, ремонти свердловин, це заробітні плати людей».

 

А ще — витрати на транспортування магістральними газогонами з місця, де блакитне паливо видобули — туди, де нам його продають.

 

«Це — заробітна плата, ресурси, матеріали, технологічний газ і безпосередньо прибуток. Тариф на транспортування магістральними газопроводами встановлюється регулятором. На сьогоднішній день 0,2 грн за один кубометр», — пояснює Максим Білявський.

 

До вартості видобутку і транспортування додаємо податок і заробіток компаній (у кожної він різний) отримуємо тариф на газ. Приміром, ті самі 6,99, які напам’ять вже вивчила вся країна.

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