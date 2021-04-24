Нові правила розмитнення «євроблях»: ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила закон, за яким Україні тимчасово діятиме пільгова ставка для розмитнення автомобілів на єврономерах. Він передбачає пільгове оподаткування автомобілів, які вже ввезли на територію України та їздять нині на єврономерах.

Також народні депутати підтримали у другому читанні додатковий закон щодо спрощеного митного оформлення, пише Громадське.

Нові правила запрацюють через місяць після опублікування документів.

Як тепер розмитнюватимуть євробляхи:

Закон передбачає, що пільгове розмитнення діятиме лише для вже завезених на територію України «євроблях». Знижку не надаватимуть, якщо ви захочете легально завезти транспортний засіб з-за кордону.

Пільги діятимуть протягом 180 днів. Додаткові 3 місяці надали військовим, які перебуватимуть в зоні бойових дій на Донбасі протягом понад 90 днів під час дії закону.

Після завершення дії закону для тих, хто не розмитнив авто, будуть передбачені великі штрафи.

Пільгові умови поширюються лише на легкові авто та вантажні транспортні засоби загальною масою до 3,5 тони.

Дія закону не поширюється на легкові авто, які не відповідають стандарту «Євро-2». Для вантажних авто — не нижче ніж «Євро-5». Також пільги не діятимуть для авто, які ввезені після 31 грудня 2020 року.

Вартість пільгового розмитнення залежатиме від віку автомобіля та об’єму двигуна: чим більший об’єм та старше авто — тим більше доведеться заплатити. В середньому сума становитиме від 1 до 3 тисяч доларів. Як зазначив раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій, для двох третіх таких машин вартість розмитнення не перевищуватиме тисячі євро.

Також для пільгового розмитнення треба заплатити добровільний внесок розміром 8500 грн. За ці самі гроші нелегальні авто дозволять вивезти з України, якщо розмитнювати їх немає сенсу.