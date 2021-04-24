У Львові з’явиться ІТ Парк

Загальна вартість будівництва першої черги проєкту становить 136 мільйонів євро, її планують відкрити у другій половині 2023 року. ІТ Парк загалом матиме офіси для десяти тисяч ІТ-фахівців, мультифункціональний центр та наукові лабораторії, повідомляє Хмарочос.

Серед інвесторів – українські та канадські компанії. Генпідрядник – польська компанія Unibep.

Innovation District IT Рark – найбільший інфраструктурний проєкт Львівського ІТ кластеру. Погодження на будівництво він отримав ще у 2017 році. На території 4,5 га розташуються офіси найвищого класу А, конференц-зали, комплекс інноваційних лабораторій, в яких студенти працюватимуть над дослідженням з провідних наук IT-сфери, мультифункціональний центр із гастрономічною та спортивною зонами, а також парк без доступу для автомобілів.

Першими резидентами ІТ Парку стали компанії GlobalLogic, N-iX, Intellias, SoftServe та Perfectial.