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У Львові з’явиться ІТ Парк

15 апреля, 17:00  Экономическая  Украина

У Львові створять ІТ Парк – Innovation District IT Park. На будівництво державний банк Польщі BGK виділить компанії «Девелопленд Груп» кредит у розмірі 81,5 мільйона євро.

У Львові створять ІТ Парк – Innovation District IT Park. На будівництво державний банк Польщі BGK виділить компанії «Девелопленд Груп» кредит у розмірі 81,5 мільйона євро.

Загальна вартість будівництва першої черги проєкту становить 136 мільйонів євро, її планують відкрити у другій половині 2023 року. ІТ Парк загалом матиме офіси для десяти тисяч ІТ-фахівців, мультифункціональний центр та наукові лабораторіїповідомляє Хмарочос.

 

Серед інвесторів – українські та канадські компанії. Генпідрядник – польська компанія Unibep.

 

Innovation District IT Рark – найбільший інфраструктурний проєкт Львівського ІТ кластеру. Погодження на будівництво він отримав ще у 2017 році. На території 4,5 га розташуються офіси найвищого класу А, конференц-зали, комплекс інноваційних лабораторій, в яких студенти працюватимуть над дослідженням з провідних наук IT-сфери, мультифункціональний центр із гастрономічною та спортивною зонами, а також парк без доступу для автомобілів.

 

Першими резидентами ІТ Парку стали компанії GlobalLogic, N-iX, Intellias, SoftServe та Perfectial.

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