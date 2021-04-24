Локдауну по всій країні не буде, - Шмигаль

Ситуація з коронавірусом в деяких регіонах залишається напруженою, проте закривати всю країну на локдаун немає сенсу, вважає Денис Шмигаль .

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 14 квітня, пише Еспресо.

Він зазначив, що ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в той же час по окремих областях спостерігається зниження кількості нових випадків та госпіталізацій.

Прем’єр вважає це "черговим свідченням того, що адаптивний карантин, запроваджений урядом - ефективний інструмент".

"Як ми і наголошували: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі мусимо не розслаблятися та дотримуватися протиепідемічних правил", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, карантинні обмеження "червоної" зони в Києві продовжили до 30 квітня.