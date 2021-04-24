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Локдауну по всій країні не буде, - Шмигаль

14 апреля, 15:00  Экономическая  Украина

Ситуація з коронавірусом в деяких регіонах залишається напруженою, проте закривати всю країну на локдаун немає сенсу, вважає Денис Шмигаль.

Ситуація з коронавірусом в деяких регіонах залишається напруженою, проте закривати всю країну на локдаун немає сенсу, вважає Денис Шмигаль.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 14 квітняпише Еспресо.

 

Він зазначив, що ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в той же час по окремих областях спостерігається зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. 

 

Прем’єр вважає це "черговим свідченням того, що адаптивний карантин, запроваджений урядом  - ефективний інструмент".

 

"Як ми і наголошували: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі мусимо не розслаблятися та дотримуватися протиепідемічних правил", - наголосив Шмигаль.

 

Нагадаємо, карантинні обмеження "червоної" зони в Києві продовжили до 30 квітня.

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