КИЕВ
03:28 		Брюссель
02:28
Москва
04:28
Суббота, 24 апреля 2021

Новости

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина
1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд
23 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
Лише діалог влади з бізнесом дозволить відбудувати економіку країни, - експерт
23 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог
23 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет
23 апреля, 09:00  Социальная  Украина
На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов
22 апреля, 17:00  Политическая  Украина
Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради
22 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод
22 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії
22 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці
22 апреля, 09:00  Социальная  Украина
Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт
Все Новости
Прислать новость


Українці можуть подорожувати у 136 країн світу без віз

13 апреля, 15:00  Экономическая  Украина

Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на шість позицій і посідає 35-е місце - власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 136 країн світу. Рейтинг укладає компанія Henley & Partners.

Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на шість позицій і посідає 35-е місце - власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 136 країн світу. Рейтинг укладає компанія Henley & Partners.

"Україна піднялася в рейтингу на шість позицій і займає 35-е місце з можливістю подорожувати без візи або з візою після прибуття в 136 країн світу. У період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Карибські Нідерландами", - вказали у компанії оновлені дані Індексу паспортів світу на II квартал цього року.

 

Японський паспорт як і раніше займає перше місце в Індексі, яке означає, що японським громадянам відкриті кордони 193 країн світу, попри чинну заборону на в'їзд іноземних громадян на територію Японії. На другому місці - сінгапурський паспорт, який відкриває можливість для безвізових подорожей по 192 країнам світу. На третьому місці - Німеччина і Південна Корея (191). Про це повідомляє УНН.

 

"Загальна вакцинація в низці країн дає надію на те, що переміщення громадян між країнами знову стануть звичайним явищем", - відзначили у компанії-укладачі рейтингу.

 

Ексерти вказують: попри те, що після спалаху COVID-19 в Індексі було дуже мало змін, деякі з країн все ж продемонстрували суттєві результати за останнє десятиліття. У другому кварталі 2021 року Китай піднявся відразу на 22 позиції - з 90-го місця з можливістю подорожувати по сорока країнах світу до 68-го місця і доступом до 77 країн світу. Ще одна країна, яка показала найбільш вражаючі результати з 2011 року - ОАЕ - перемістилися з 65-го на 15-е місце. ОАЕ ведуть активні дипломатичні переговори з країнами по всьому світу. З паспортом ОАЕ можна подорожувати по 174 напрямках без візи або з візою після прибуття.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу