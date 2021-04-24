Відтік іноземних інвестицій відбувається через тиск на інвесторів, - експерт

Україна втрачає іноземні інвестиції через регуляторний тиск на інвесторів та зрив у виконанні державних зобов’язань, зокрема в секторі зеленої енергетики. Про це повідомив член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко, коментуючи заяву НБУ про відтік іноземних інвестицій в Україні в 2020 році в обсязі 0,9 млрд долл.

«Я впевнений, що будь-які інвестори, будь-які галузі української економіки, а ми дуже залежні від іноземних інвестицій дуже уважно стежили за тими обов’язками та обіцянками, що взяла на себе держава Україна стосовно інвесторів в зелену енергетику. І будь-які інвестори вони приймають рішення на базі таких фактів. Я думаю, що було також однією з причини», - повідомив експерт сайту Главком.

Він підкреслив, що одна з причин зневіри іноземних інвесторів в Україну є посилення регуляторного тиску та ризики для інвесторів.

На думку експерта, Україна на державному рівні повинна мислити стратегічно. Тобто якщо всі країни світу бачать перспективу у зеленій трансформації економік за рахунок в тому числі збільшення долі зеленої відновлюваної енергетики в структурі енергогенерації, то й Україна повинна йти цим шляхом.

Він повідомив, що в країні є ряд стратегій, які передбачають скорочення виробництва електроенергії на вугільних електростанціях, адже на них припадає 70% викидів.

«Як держава буде в рамках Паризької угоди ці обов’язки по скороченню виконувати, якщо не за рахунок збільшення долі зеленої відновлюваної генерації? Іншого шляху немає. І я маю надію, що держава знайде консенсус з інвесторами, і інвестори не будуть виходити з цих проектів», – підкреслив Зінченко.