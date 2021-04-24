Карантинні 8 тисяч для ФОПів: затверджено перелік видів діяльності

Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою фізособи-підприємці і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання фінансової допомоги від уряду.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги в розмірі 8 тис грн підприємцям і найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах, пише УНІАН.

Перелік видів діяльності, де підприємці можуть отримати 8 тисяч:

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і ПЗ у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Постачання готових страв для подій

Обслуговування напоями

Демонстрація кінофільмів

Організування конгресів і торговельних виставок

Театральна та концертна діяльність

Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

Функціонування театральних і концертних залів

Функціонування бібліотек і архівів

Функціонування музеїв

Функціювання спортивних споруд

Діяльність спортивних клубів

Діяльність фітнес-центрів

Функціювання атракціонів і тематичних парків

Організування інших видів відпочинку та розваг

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту