МВФ дав новий прогноз щодо економіки України

У березні МВФ поліпшив оцінку зростання економіки України до 3,8% та озвучив новий прогноз економіки в Україні.

У квітневому огляді світової економіки МВФ спрогнозував, що зростання в країні підвищить рівень ВВП на 4%, коли ж в жовтні передбачалося зростання на рівні 3%, повідомляє Мета.

В Україні споживча інфляція склала 7,9% в 2021 році. Валютний фонд прогнозує безробіття в 2021 році на рівні 8,6% і 8,4% у 2022 р.

У звіті говориться, що поліпшення прогнозу відображає додаткову бюджетну підтримку в кількох великих економіках, очікуване відновлення на основі поширення вакцин в другій половині 2021 і продовження адаптації економічної діяльності до зменшення мобільності.