Показник експорту зріс на 12%

В Україні зростає товарообіг. Так, експорт за перший квартал зріс на 12% у порівнянні з першим кварталом 2020 року. Про це заявив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що показник експорту зріс у порівнянні з минулим роком попри те, що тоді ще не було кризи через пандемію, повідомляє 24канал.

До яких країн збільшився експорт:

До Китаю +55%,

Великої Британії +38%,

Європейського Союзу +17%.

Найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про ЗВТ з різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту,

– сказав чиновник.

Він додав, що інструментом для підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство. Це установа, яка допомагає експортерам і страхує їх ризики.

"Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 мільярда гривень. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дасть змогу збільшити обсяг загального експорту України на 2 – 3%", – підкреслив Шмигаль.